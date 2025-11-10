Banco Central vai permitir bloqueio preventivo de abertura de chaves PIX

247 - O Banco Central anunciou uma nova funcionalidade que permitirá aos cidadãos bloquear a criação de novas chaves PIX em seus nomes. A medida, prevista para entrar em vigor em dezembro, busca oferecer mais segurança aos usuários e reduzir o número de fraudes no sistema de pagamentos instantâneos.

De acordo com o g1, o modelo seguirá o mesmo padrão de um outro serviço que será lançado simultaneamente, no qual o cliente poderá informar às instituições financeiras que não deseja abrir novas contas — sejam correntes, de poupança ou de pagamento — em seu nome. Ambos os serviços serão facultativos e poderão ser solicitados pelos canais oficiais dos bancos ou diretamente no sistema do Banco Central.

Maior controle e segurança para o usuário

Criado em 2020, o PIX revolucionou as transferências bancárias no Brasil e já ultrapassa 160 milhões de usuários. Contudo, o crescimento acelerado trouxe também uma onda de golpes e tentativas de fraudes. Com o novo recurso, o Banco Central pretende fortalecer a proteção dos dados pessoais e evitar registros indevidos ligados a CPFs falsamente utilizados.

Especialistas em segurança digital afirmam que a nova funcionalidade reforça o controle do consumidor sobre sua identidade financeira. Além disso, destacam que a medida pode abrir caminho para novas ferramentas de proteção contra crimes cibernéticos, envolvendo transações e contas digitais.

Implementação gradual e adesão opcional

O bloqueio preventivo de chaves PIX será implementado de forma gradual, com participação das principais instituições financeiras do país. O recurso será opcional, cabendo ao cliente decidir se deseja ativá-lo. O objetivo do Banco Central é garantir mais autonomia, transparência e segurança no uso do sistema, sem limitar o acesso às funcionalidades do PIX.