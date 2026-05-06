Banco do Brasil inicia renegociação de dívidas pelo Novo Desenrola

247 - O Banco do Brasil iniciou, nesta quarta-feira (6), a oferta de renegociação de dívidas no âmbito do Novo Desenrola Brasil, programa do governo federal voltado à recuperação financeira de pessoas físicas e empresas. Antes mesmo do início oficial, mais de 40 mil clientes já haviam demonstrado interesse em participar, buscando informações e verificando elegibilidade por meio do site da instituição.

De acordo com informações divulgadas pelo próprio Banco do Brasil, a iniciativa integra uma mobilização nacional com duração de 90 dias, permitindo que brasileiros renegociem débitos, regularizem sua situação de crédito e voltem a ter acesso ao sistema financeiro. A instituição oferece condições como descontos que podem chegar a 90% e facilidades de pagamento por canais digitais.

A renegociação pode ser realizada diretamente pelo WhatsApp oficial do banco, com autenticação via senha pessoal, o que permite a conclusão do processo de forma ágil. Além disso, os clientes contam com suporte da Central de Relacionamento BB, garantindo atendimento humano ao longo da negociação. O serviço também está disponível pelo aplicativo, internet banking, telefones e agências físicas.

Estrutura do programa e novas possibilidades

O Novo Desenrola Brasil está estruturado em quatro frentes: Desenrola Famílias, Desenrola Fies, Desenrola Empresas e Desenrola Rural. Entre as novidades, está a possibilidade de uso de parte do saldo do FGTS para amortizar dívidas, o que amplia o alcance das soluções oferecidas.

No caso do Desenrola Famílias, o foco está na renegociação de dívidas em atraso entre 90 dias e dois anos, contratadas até 31 de janeiro de 2026. Estão incluídos débitos como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, com condições que preveem juros máximos de 1,99% ao mês, prazo de até 48 meses e carência de até 35 dias para início do pagamento.

O programa estabelece limite de até R$ 15 mil por pessoa em cada instituição financeira, já considerando os descontos aplicados. A adesão é voltada a clientes com renda mensal de até cinco salários mínimos (R$ 8.105) e exige, como contrapartida, o bloqueio do acesso a plataformas de apostas por um ano.

Mudanças no crédito consignado

O Novo Desenrola também promove alterações no crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Entre as mudanças estão o fim da margem exclusiva para cartão consignado, a redução do limite total de consignação de 45% para 40% da renda e a ampliação do prazo máximo de pagamento de 96 para 108 meses.

Outra medida é a possibilidade de carência de até 90 dias para início dos pagamentos, além da redução gradual da margem consignável até atingir 30%. As mudanças buscam reduzir o comprometimento da renda e tornar o crédito mais acessível.

Para servidores públicos, as regras seguem a mesma lógica, com prazo ampliado de até 120 meses e carência de até 120 dias. Também há previsão de redução progressiva da margem consignável, com objetivo de melhorar as condições de endividamento dessa categoria.

Renegociação de crédito estudantil

O Desenrola Fies é voltado a estudantes com dívidas vencidas até 4 de maio de 2026. Para contratos com mais de 360 dias de atraso, os descontos podem chegar a 99% do valor total para inscritos no CadÚnico e até 77% para os demais.

Nos casos de inadimplência entre 90 e 360 dias, o pagamento à vista garante abatimento total de juros e multas, além de desconto de 12% sobre o valor principal. Há também opção de parcelamento em até 150 vezes, mantendo a exclusão de encargos adicionais.

Segundo o Banco do Brasil, a iniciativa tem potencial para beneficiar mais de 521 mil estudantes com contratos ativos na instituição, com início das renegociações previsto para os próximos dias.

Apoio a empresas e produtores rurais

No segmento empresarial, o programa amplia condições de crédito para micro e pequenas empresas. Para negócios com faturamento anual de até R$ 360 mil, o prazo de carência pode chegar a 24 meses e o pagamento pode ser estendido até 96 meses.

O limite de crédito foi elevado para até 50% do faturamento bruto anual, podendo alcançar 60% em empresas lideradas por mulheres. Também houve flexibilização no prazo de inadimplência permitido para acesso a novos financiamentos, que passou de 14 para 90 dias.

No âmbito do Pronampe, empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões passam a contar com limite máximo de crédito ampliado para R$ 500 mil, além de melhores condições de prazo e carência.

Expansão no campo e educação financeira

O Desenrola Rural busca facilitar a renegociação de dívidas e promover a reinserção produtiva de agricultores familiares. A iniciativa já beneficiou cerca de 507 mil produtores e pode alcançar mais 800 mil até dezembro de 2026, totalizando aproximadamente 1,3 milhão de pessoas atendidas.

Além da renegociação, o Banco do Brasil mantém iniciativas de educação financeira, como a ferramenta “Minhas Finanças”, disponível no aplicativo, que auxilia no controle de gastos e planejamento do orçamento. A solução é utilizada mensalmente por mais de 7 milhões de clientes.

O banco também lançou, em abril, a plataforma educacional InvesTalk, com cursos gratuitos sobre finanças e investimentos, acessíveis a toda a população. A iniciativa reforça a estratégia de ampliar o acesso à informação e incentivar o uso consciente do crédito.

Por fim, o Banco do Brasil informou que continua oferecendo condições especiais de renegociação para clientes fora do escopo do programa. Em março, a instituição renegociou R$ 1,7 bilhão em dívidas, com mais de 180 mil acordos firmados, dentro de um mutirão nacional do setor bancário.