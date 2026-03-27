Banco do Brasil muda diretoria e nomeia novos executivos

247 - O Banco do Brasil está promovendo uma renovação da sua diretoria com novos executivos ao promover um amplo rodízio interno e incorporar novos nomes à liderança, em um movimento alinhado à estratégia digital e às metas financeiras previstas para 2026. As mudanças envolvem alterações na diretoria executiva, que responde diretamente ao conselho diretor, formado pelo presidente e vice-presidentes da instituição.

Reestruturação na liderança do banco

Ao todo, nove executivos participaram do rodízio interno, enquanto três novos integrantes passaram a compor a diretoria. Segundo o Banco do Brasil, o processo seguiu critérios rigorosos de governança, respeitando a política de indicação e sucessão e o programa de formação de dirigentes, com apoio de consultoria externa especializada.

A instituição destacou que as escolhas consideraram a transformação digital em curso, as diretrizes estratégicas e a qualificação técnica dos executivos. Em nota, o Banco do Brasil destacou que “as movimentações estão sujeitas às aprovações nas esferas de governança competentes. Os indicados, bem como os atuais ocupantes das referidas posições, permanecerão no exercício regular de suas funções até a nova investidura dos dirigentes eleitos. Fatos adicionais considerados importantes serão prontamente divulgados ao mercado”.

A presidente do banco, Tarciana Medeiros, ressaltou a relevância das mudanças para o cumprimento das metas estabelecidas. “Esse movimento reforça o compromisso que firmamos com o mercado e com a sociedade para entregarmos, todos juntos, as nossas projeções financeiras para 2026. Temos o conforto e a segurança de contar no banco com um programa robusto de formação e capacitação”, afirmou.

Novos diretores assumem áreas estratégicas

Entre os novos membros da diretoria estão Bárbara dos Santos Lopes Freitas, que assume a diretoria de soluções em meios de pagamentos e serviços; Bárbara Favero dos Santos Bosi, que passa a comandar a diretoria de finanças; e Bruno Alves do Nascimento, que ficará à frente da diretoria de operações.

Rodízio interno redefine funções executivas

O rodízio interno também promoveu mudanças em diversas áreas. Alan Carlos Guedes de Oliveira passa a atuar como diretor de crédito, enquanto Carlos Eduardo Guedes Pinto assume a diretoria de empreendedorismo, micro e pequenas empresas. João Vagnes de Moura Silva ficará responsável pela gestão de riscos.

Outras alterações incluem Larissa da Silva Novais na diretoria de marketing e comunicação, Marcelo Henrique Gomes da Silva na diretoria de clientes varejo pessoa física e Neudson Peres de Freitas na diretoria de estratégia e organização. Pedro Bramont assume negócios digitais, Rodrigo Costa Vasconcelos passa a responder pela controladoria, e Rosiane Barbosa Laviola ficará à frente de suprimentos, infraestrutura e patrimônio.