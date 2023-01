Bancos já perderam R$ 47 bilhões em valor de mercado com o calote das Americanas

Apoie o 247

ICL

247 - Desde que veio a público o rombo de R$ 20 bilhões nas contas das lojas Americanas, no último dia 11, os bancos já perderam R$ 47 bilhões em valor de mercado, segundo dados da TradeMap divulgados pela colunista da jornalista Miriam Leitão, do Globo.

A instituição que sofre a maior perda é o BTG Pactual, com uma queda de R$ 22 bilhões. Depois, o Santander, com R$ 8,7 bilhões, Bradesco, com R$ 7,5 bilhões, Itaú, R$ 7,4 bilhões, e Banco do Brasil, com apenas R$ 542 milhões.

>>> Principal acionista da Americanas, que escondeu rombo bilionário, já disse que Brasil é país da impunidade e do coitadinho

>>> Lemann, Telles e Sicupira contratam firma Rotschild para organizar o calote aos credores na Americanas

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.