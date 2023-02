Banqueiro André Esteves defende Campos Neto e diz que sua independência é "indiscutível"

No entanto, um áudio de 2021 do próprio banqueiro revelava que a independência de Campos Neto é questionável edit

247 - O banqueiro André Esteves, um dos fundadores do BTG Pactual, saiu em defesa do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que vem sendo criticado pelo presidente Lula pela manutenção de juros incompatíveis com a necessidade de crescimento econômico do País.

A independência técnica do presidente do BC é “indiscutível”, afirmou Esteves no 'BTG Pactual CEO Conference 2023' ao ser questionado sobre declarações recentes de Lula sobre a atuação de Campos Neto.

“Argumento de viés do BC é completamente sem sentido, beirando o absurdo”, disse Esteves. “Em ano de eleição, o BC não hesitou em subir juros para onde precisava", argumentou.

Campos Neto é criticado por integrantes do PT devido a suas preferências políticas: ele é bolsonarista e fez questão de deixar isso claro no dia das eleições no ano passado, quando foi votar com uma camisa amarela, típica dos apoiadores de Jair Bolsonaro. Alguns falam em sabotagem das políticas econômicas do novo governo.

A narrativa de 'independência' de Campos Neto já foi desmontada em outubro de 2021, quando o 247 revelou áudios que evidenciam a proximidade do presidente do BC com o mercado financeiro, inclusive o próprio Esteves.

Nas gravações vazadas, Esteves fala praticamente como dono do Brasil e diz que, mesmo com a então possível vitória de Lula, "teremos dois anos de Roberto Campos Neto".

