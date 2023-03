Bento Albuquerque, que trouxe joias de Bolsonaro ilegalmente ao Brasil, tem cargo de R$ 34 mil na Itaipu

Apoie o 247

247 - Ex-ministro de Minas e Energia do governo Jair Bolsonaro (PL), Bento Albuquerque tem cargo de conselheiro da Itaipu Binacional com remuneração de R$ 34 mil para fazer encontros bimestrais.

Albuquerque foi o líder da comitiva que trouxe da Arábia Saudita ao Brasil, ilegalmente, um conjunto de joias no valor de R$ 16,5 milhões. Os itens foram retidos pela Receita Federal no Aeroporto de Guarulhos, já que não haviam sido declarados. Uma parte dos "presentes", no entanto, passou e foi incorporada indevidamente ao acervo pessoal de Bolsonaro.

O ex-ministro está no centro do escândalo das joias por ter feito o transporte dos itens, por ter tentado ingressar ilegalmente no país com os objetos e por ter utilizado do cargo, a mando de Bolsonaro, para pressionar a Receita e liberar as joias.

Na Itaipu, ele tem mandato até maio de 2024, mas pode ser substituído a qualquer momento pelo governo Lula, que já está preparando as trocas, segundo petistas ouvidos pelo Estado de S. Paulo. Os novos nomes estão sendo analisados pela Casa Civil.

