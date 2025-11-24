TV 247 logo
      Bolsa brasileira sobe acompanhando ganhos em Nova York

      O noticiário no Brasil mostrou nova melhora nas perspectivas de inflação

      Tela de cotações da B3 em São Paulo - 6/7/2023 (Foto: REUTERS/Amanda Perobelli)

      SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira, após quatro quedas seguidas, em movimento endossado por Wall Street, enquanto o noticiário no Brasil mostrou nova melhora nas perspectivas de inflação.

      Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,22%, a 155.112,38 pontos, de acordo com dados preliminares, após marcar 154.529,17 pontos na mínima e chegar a 155.832,28 pontos na máxima do dia.

      O volume financeiro somava R$19,26 bilhões antes dos ajustes finais.

      (Por Paula Arend Laier; Edição Igor Sodré)

