Bolsa brasileira sobe acompanhando ganhos em Nova York

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira, após quatro quedas seguidas, em movimento endossado por Wall Street, enquanto o noticiário no Brasil mostrou nova melhora nas perspectivas de inflação.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,22%, a 155.112,38 pontos, de acordo com dados preliminares, após marcar 154.529,17 pontos na mínima e chegar a 155.832,28 pontos na máxima do dia.

O volume financeiro somava R$19,26 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier; Edição Igor Sodré)