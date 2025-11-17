Ibovespa recua pressionado por cenário externo, setor bancário e indicadores

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta segunda-feira, em linha com o tom negativo observado nas bolsas norte-americanas, diante da expectativa pelo retorno da divulgação de dados da economia dos EUA nesta semana após o fim da paralisação do governo.

Localmente, as perdas em ações de bancos e os dados abaixo do esperado do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) também pressionaram negativamente a bolsa brasileira.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,64%, a 156.724,84 pontos, de acordo com dados preliminares, após marcar 156.567,61 pontos na mínima e 157.900,51 pontos na máxima do dia.

O volume financeiro no pregão desta segunda-feira somava R$21,62 bilhões antes dos ajustes finais. Para ver as maiores altas do Ibovespa, clique em Para ver as maiores baixas do Ibovespa, clique em

(Por Igor Sodré)