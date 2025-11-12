Ibovespa encerra maior série de altas em 30 anos

247 - O Ibovespa voltou a flertar nesta quarta-feira (12) com os 158 mil pontos, mas fechou quase estável, em meio ao forte recuo da Petrobras, acompanhando a queda do petróleo no exterior, enquanto Vale forneceu um contrapeso relevante em dia de alta dos futuros do minério de ferro na China. A reportagem é da Reuters.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa cedeu 0,07%, a 157.632,90 pontos, após registrar 158.133,83 na máxima e 156.559,71 na mínima do dia. O volume financeiro somou R$29 bilhões, em sessão também marcada pelo vencimento de opções sobre o Ibovespa.

Com tal desfecho, o Ibovespa encerrou uma sequência de 15 altas, a maior em mais de 30 anos. No período, valorizou-se 9,48%, ampliando o ganho no ano para 31,15%.

Dólar

Após cinco quedas consecutivas, o dólar fechou a quarta-feira em leve alta no Brasil, na contramão do recuo da moeda norte-americana ante outras divisas de países emergentes no exterior, em uma sessão sem gatilhos fortes para o mercado de câmbio.

O dólar à vista fechou em alta de 0,35%, aos R$5,2932 na venda -- após ter atingido na véspera a menor cotação desde 6 de junho de 2024. No ano, a divisa acumula queda de 14,34%.

Às 17h07, o contrato de dólar futuro para dezembro -- atualmente o mais negociado no Brasil -- subia 0,29% na B3, aos R$5,3110. O dólar oscilou em margens estreitas durante toda a sessão, ora reagindo à expectativa de reabertura do governo nos Estados Unidos, ora tentando acompanhar o movimento no exterior ante divisas de emergentes, como o peso mexicano e o peso chileno.