      Ibovespa encerra maior série de altas em 30 anos

      Já dólar fecha em alta após sequência de quedas

      Uma pessoa observa tela com informações sobre as flutuações recentes dos índices de mercado na Bolsa de Valores B3, em São Paulo- 5 de agosto de 2024 (Foto: REUTERS/Carla Carniel)

      247 - O Ibovespa voltou a flertar nesta quarta-feira (12) com os 158 mil pontos, mas fechou quase estável, em meio ao forte recuo da Petrobras, acompanhando a queda do petróleo no exterior, enquanto Vale forneceu um contrapeso relevante em dia de alta dos futuros do minério de ferro na China. A reportagem é da Reuters.

      Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa cedeu 0,07%, a 157.632,90 pontos, após registrar 158.133,83 na máxima e 156.559,71 na mínima do dia. O volume financeiro somou R$29 bilhões, em sessão também marcada pelo vencimento de opções sobre o Ibovespa.

      Com tal desfecho, o Ibovespa encerrou uma sequência de 15 altas, a maior em mais de 30 anos. No período, valorizou-se 9,48%, ampliando o ganho no ano para 31,15%.

      Dólar

      Após cinco quedas consecutivas, o dólar fechou a quarta-feira em leve alta no Brasil, na contramão do recuo da moeda norte-americana ante outras divisas de países emergentes no exterior, em uma sessão sem gatilhos fortes para o mercado de câmbio.

      O dólar à vista fechou em alta de 0,35%, aos R$5,2932 na venda -- após ter atingido na véspera a menor cotação desde 6 de junho de 2024. No ano, a divisa acumula queda de 14,34%.

      Às 17h07, o contrato de dólar futuro para dezembro -- atualmente o mais negociado no Brasil -- subia 0,29% na B3, aos R$5,3110. O dólar oscilou em margens estreitas durante toda a sessão, ora reagindo à expectativa de reabertura do governo nos Estados Unidos, ora tentando acompanhar o movimento no exterior ante divisas de emergentes, como o peso mexicano e o peso chileno.

