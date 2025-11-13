Ibovespa fecha em queda; dólar termina dia estável no Brasil

247 - O dólar fechou a quinta-feira (13) quase estável ante o real, em uma sessão marcada pela sanção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do projeto que encerra a paralisação do governo norte-americano, abrindo espaço para a retomada da divulgação de dados econômicos. As informações são da Reuters.

O dólar à vista fechou em leve alta de 0,09%, aos R$ 5,2982 na venda. No ano, a divisa acumula queda de 14,25%.

Às 17h03, o contrato de dólar futuro para dezembro -- atualmente o mais negociado no Brasil -- subia 0,06% na B3, aos R$ 5,3175.

O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira, com o viés negativo em Wall Street endossando movimentos de realização de lucros na bolsa paulista.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,39%, a 157.023,27 pontos, de acordo com dados preliminares, após avançar a 158.319,14 pontos na máxima do dia. No pior momento, registrou 156.509,44 pontos.

Na véspera, o Ibovespa fechou com um declínio marginal, de 0,07%, e encerrou uma sequência de 15 altas, a maior em mais de 30 anos, tendo acumulado no período um ganho de 9,48%.