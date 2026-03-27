TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Economia

      Bolsa fecha em queda, mas registra valorização na semana

      O movimento ocorre enquanto o mercado monitora os desdobramentos da guerra no Oriente Médio

      Uma pessoa observa tela com informações sobre as flutuações recentes dos índices de mercado na Bolsa de Valores B3, em São Paulo- 5 de agosto de 2024 (Foto: REUTERS/Carla Carniel)

      Reuters - O Ibovespa fechou em queda nesta sexta-feira, mas acumulou ganho na semana, enquanto o mercado monitora os desdobramentos da guerra no Oriente Médio, que segue sem perspectiva de desfecho.

      Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,82%, a 181.227,86 pontos, de acordo com dados preliminares, chegando a 180.976,16 na mínima e 183.350,70 na máxima do dia. O volume financeiro somava R$22,9 bilhões antes dos ajustes finais.

      Na semana, o índice acumulou ganho de 2,84%.

      Artigos Relacionados

      Tags