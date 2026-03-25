Ibovespa fecha em alta com investidor atento a negociações para fim de guerra entre EUA e Irã

Reuters - O Ibovespa fechou em alta nesta quarta-feira, superando os 186 mil pontos no melhor momento, com noticiário sobre negociações buscando o fim da guerra no Oriente Médio novamente sob os holofotes, embora permaneçam dúvidas sobre um desfecho de fato.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,6%, a 185.424,28 pontos, após alcançar 186.401,24 na máxima e 182.524,09 na mínima do dia. O volume financeiro no pregão somou R$27,6 bilhões.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a destacar na véspera avanço nos esforços do país para negociar o fim da guerra, enquanto o noticiário nesta quarta-feira destacou proposta de acordo enviada por Washington ao Irã por meio do Paquistão.

Publicamente, autoridades iranianas têm negado as negociações, como o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, que afirmou que a troca de mensagens por meio de mediadores "não significa negociações com os Estados Unidos".

Uma autoridade iraniana citada pela Press TV do Irã disse que o país analisou um plano dos EUA para encerrar a guerra, mas considera suas condições excessivas. À Reuters, uma autoridade iraniana sênior disse que o Irã ainda está avaliando a proposta.

Na visão do responsável pela área de renda variável da Criteria, Thiago Pedroso, o grande tema global ainda é a guerra dos EUA e Israel contra o Irã, que já avança pela quarta semana.

Pedroso citou que o mercado tenta comprar a tese de um possível cessar-fogo no conflito. "Mas o ambiente segue pesado", ponderou, acrescentando que não está claro se o Irã aceitará os termos propostos nas negociações.

Os EUA também emitiram uma severa advertência ao Irã nesta quarta-feira, dizendo que Trump vai atacar o país com mais força se Teerã não aceitar que foi "derrotado militarmente".

Em Wall Street, o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, subiu 0,54%.

No Brasil, agentes financeiros também repercutiam pesquisa mostrando o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um possível segundo turno da disputa presidencial de outubro.

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, porém, apontou que o petista segue na liderança nos cenários de primeiro turno.

O governo brasileiro também editou nesta quarta-feira MP com R$15 bilhões em linhas de crédito sob gestão do BNDES para empresas exportadoras e relevantes para a balança comercial por "razões geopolíticas e de instabilidade internacional".

DESTAQUES

- VALE ON avançou 1,86%, beneficiada pelo viés mais positivo nos mercados, descolando da queda dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian caiu 1,83%.

- PETROBRAS PN subiu 0,49% e PETROBRAS ON avançou 0,56%, mesmo com o recuo dos preços do petróleo no exterior, onde o barril sob o contrato Brent fechou em queda de 2,17%, a US$102,22.

- ITAÚ UNIBANCO PN valorizou-se 1,32%, com o setor beneficiado pela melhora nos mercados. BRADESCO PN, BANCO DO BRASIL ON e SANTANDER BRASIL UNIT subiram 1,8%, 0,89% e 0,5%, respectivamente.

- MRV&CO ON subiu 7,49%, ainda sob efeito de anúncio de mudanças no programa Minha Casa Minha Vida, com aumento da renda máxima de famílias elegíveis ao programa e dos valores máximos de financiamento dos imóveis.

- IRB(RE) ON recuou 1,16%, entre as poucas quedas do Ibovespa na sessão, tendo como pano de fundo resultado de janeiro com lucro líquido de R$17,5 milhões em janeiro, bem abaixo dos R$41,4 milhões apurados um ano antes.

- MERCADO LIVRE, que é listada em Nova York, subiu 1,7%, um dia após anunciar investimento de R$57 bilhões para o Brasil em 2026. Os recursos miram expansão logística e aumento da carteira de crédito do Mercado Pago, entre outros.