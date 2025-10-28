Bolsas da China recuam antes de reunião entre Xi e Trump

247 - As bolsas da China e de Hong Kong encerraram em queda nesta terça-feira (28), revertendo os ganhos observados mais cedo no dia, em meio à expectativa pela visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à Ásia. Os investidores monitoram de perto a possibilidade de um avanço nas negociações comerciais com o governo chinês, que podem resultar em uma trégua nas tensões entre as duas maiores economias do mundo.

O índice de Xangai recuou 0,22%, fechando aos 3.988,22 pontos. Durante a sessão, chegou a ultrapassar o patamar simbólico dos 4.000 pontos pela primeira vez desde agosto de 2015, atingindo uma máxima intradiária de 4.010,73 pontos. Já o índice CSI300, que reúne as principais empresas listadas em Xangai e Shenzhen, caiu 0,51%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, teve baixa de 0,33%.

O setor de metais não ferrosos liderou as perdas, com queda de 3,23% no subíndice da indústria, acompanhando o movimento de recuo dos preços do ouro nos mercados internacionais. A instabilidade reflete o sentimento de cautela dos investidores, que veem a nova rodada de conversas entre Estados Unidos e China com um misto de esperança e desconfiança.

A expectativa gira em torno do encontro entre Donald Trump e o presidente chinês Xi Jinping, previsto para ocorrer na Coreia do Sul nesta quinta-feira (30). A reunião é vista como uma oportunidade para discutir medidas que possam aliviar o impasse comercial que vem pressionando as bolsas e os mercados de commodities desde o início do conflito tarifário.

Em outras praças da Ásia, os principais índices também encerraram no vermelho. Em Tóquio, o Nikkei caiu 0,58%, aos 50.219 pontos. Em Seul, o KOSPI perdeu 0,80%, ficando em 4.010 pontos. Taiwan registrou leve queda de 0,16%, com o TAIEX fechando em 27.949 pontos. Já em Sydney, o S&P/ASX 200 recuou 0,48%, aos 9.012 pontos. A única exceção positiva foi Cingapura, onde o Straits Times subiu 0,34%, alcançando 4.455 pontos.