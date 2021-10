"Bolsonaro é favorito se ficar calado", diz o banqueiro mais poderoso do Brasil

André Esteves, dono do BTG Pactual, afirma que Jair Bolsonaro enlouqueceu entre o Carnaval e o 7 de setembro, mas é favorito se conseguir ficar calado até as eleições edit

247 – O banqueiro André Esteves, homem mais poderoso do Brasil, disse, em conferência com clientes , que Jair Bolsonaro será favorito na disputa presidencial de 2022, se conseguir ficar calado até lá. Na conferência, ele disse que Bolsonaro enlouqueceu entre o Carnaval e o 7 de setembro e que precisa se manter calado até as eleições. Ele compara o ex-presidente Lula ao personagem Macunaíma e ataca o PT, além de revelar sua preferência pelo PSDB. Confira: