Bolsonaro confirma Guedes no cargo e diz que não fará "nenhuma aventura" com Auxílio Brasil

Em meio a especulações sobre a possibilidade de Guedes deixar o comando do Ministério da Economia, o chefe de governo afirmou ter "confiança absoluta" no ministro e que não entrará em "nenhuma aventura" edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Em meio a especulações sobre a possibilidade de Paulo Guedes deixar o comando da Economia, Jair Bolsonaro buscou, em pronunciamento conjunto nesta sexta-feira (22), baixar a poeira.

O chefe de governo afirmou ter "confiança absoluta" em Guedes e que não entrará em "nenhuma aventura".

“Conheço muito bem, tenho confiança absoluta nele, ele também entende aflições que o país passa”, disse Bolsonaro no auditório do Ministério da Economia. “Não faremos nenhuma aventura, não queremos colocar em risco nada no tocante à economia”.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE