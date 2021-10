"Guedes pediu demissão, mas Bolsonaro tenta convencê-lo a ficar no governo", diz colunista

De acordo com Vicente Nunes, do Correio Braziliense, o ministro da Economia teve uma discussão "pesada" com Bolsonaro nesta quinta-feira. Ainda não há informação oficial sobre uma suposta saída de Guedes edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Em meio à pressão para furar o teto de gastos com o objetivo de bancar o Auxílio Brasil, que poderá reverter a queda na popularidade do governo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já pediu demissão do cargo, segundo Vicente Nunes, do Correio Braziliense. Ainda não há informação oficial sobre uma suposta saída de Guedes.

Jair Bolsonaro, no entanto, resiste a autorizar a saída de Guedes. Ambos, de acordo com o colunista, tiveram uma discussão "pesada" nesta quinta-feira (21). "Guedes falou muitos tons acima do normal e disse que não aceitaria as manobras feitas pelo governo, à sua revelia, para furar o teto de gastos a fim de bancar o Auxílio Brasil de R$ 400".

O pedido de demissão, de acordo com Nunes, foi confirmado por quatro interlocutores e foi feito logo após o anúncio da saída de secretários do Ministério da Economia.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE