Bradesco e Santander entram com ação para tomar patrimônio pessoal de Lemann, Telles e Sicupira

247 - Bradesco e Santander decidiram entrar na guerra contra as Americanas. Os bancos entraram com uma ação na Justiça para responsabilizar os acionistas Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira pelo rombo na varejista.

De acordo com reportagem do Valor Econômico, o objetivo é chegar ao patrimônio pessoal dos sócios provando que houve fraude na companhia, solicitando, assim, a desconsideração da personalidade jurídica da varejista.

"No pedido de auditoria forense, os bancos pedem que sejam colhidos depoiamentos do trio da 3G, de Paulo Alberto Lemann (filho de Jorge Paulo e membro do conselho de administração da Americanas) e do ex-CEO Sérgio Rial, que ficou apenas nove dias no cargo e saiu ao nunciar o rombo bilionário. Eles também querem ter acesso a e-mail e outras formas de comunicação desses envolvidos", destaca a reportagem.

