Bradesco quer entrar com processos contra Americanas nos EUA e na Europa

247 - O Bradesco trabalha com seus advogados para entrar com processos nos Estados Unidos e na Europa contra as Lojas Americanas e seus administradores. O banco já foi à Justiça no Brasil para que os acionistas de referência, os bilionários Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, falem ao Judiciário sobre o rombo no balanço da companhia. A informação foi publicada nesta quarta-feira (25) pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Em pedido de recuperação aceito pela judicial, a Americanas informou que sua dívida total era de R$ 43,1 bilhões, com 16.300 credores. Mas a lista completa das empresas com valores a receber apresentou números diferentes: R$ 41,2 bilhões devidos a 7.720 credores, o que foi motivo de críticas de quem trabalha com assunto jurídico.

Além do Bradesco, o Itaú e o Santander tentam responsabilizar os três acionistas na derrocada da varejista. Lemann, Sicupira e Telles deram o calote e não aceitaram colocar dinheiro para salvar a Americanas. Juntos, eles possuem cerca de 31% das ações da companhia.

