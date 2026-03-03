Brasil abre 112,3 mil empregos formais em janeiro

247 - O Brasil registrou a criação de 112,3 mil empregos com carteira assinada em janeiro de 2026, segundo dados divulgados pelo governo federal. O resultado representa uma redução de 27,2% em comparação com o mesmo mês de 2025, quando foram abertas cerca de 154,4 mil vagas formais.

As informações foram publicadas inicialmente pelo G1, com base nos números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Conforme os dados oficiais, o desempenho deste ano é o mais fraco para meses de janeiro desde 2023.

De acordo com o levantamento, foram contabilizadas aproximadamente 2,2 milhões de admissões no primeiro mês do ano, ante 2,09 milhões de desligamentos. O saldo positivo, embora relevante, indica desaceleração no ritmo de geração de empregos formais em relação ao ano anterior.

Comparação histórica

Em janeiro de 2020, houve fechamento de 112,1 mil vagas. Já em 2021, foram criados 254,5 mil postos de trabalho. Em 2022, o saldo ficou em 167,4 mil vagas abertas; em 2023, 90,09 mil; e, em 2024, 173,1 mil empregos formais foram criados.

Apesar da desaceleração recente, o estoque total de trabalhadores com carteira assinada segue em alta. Ao final de janeiro de 2026, o país contabilizava 48,57 milhões de empregos formais, acima dos 48,46 milhões registrados em dezembro de 2025 e dos 47,35 milhões apurados em janeiro do ano passado.

Desempenho por setor

Os números do Caged indicam que quatro dos cinco principais setores da economia apresentaram saldo positivo na geração de vagas em janeiro. A indústria liderou a abertura de postos de trabalho no período.

O comércio foi o único segmento a registrar retração, com fechamento de vagas. Também houve criação de empregos nos setores de serviços, construção e agropecuária.

Vagas nas cinco regiões

Os dados mostram ainda que todas as regiões do país tiveram saldo positivo de empregos formais em janeiro. O Sudeste concentrou o maior volume de vagas abertas, seguido por Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte.

Salário médio de admissão

O governo informou que o salário médio de admissão em janeiro de 2026 foi de R$ 2.428,67. O valor representa ganho real — já descontada a inflação — em relação a dezembro de 2025, quando a média foi de R$ 2.346,16.

Na comparação com janeiro do ano anterior, também houve aumento. Em janeiro de 2025, o salário médio de admissão era de R$ 2.347,46.