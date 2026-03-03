Lula é aprovado por 44% e desaprovado por 51%, diz Real Time Big Data

247 - Uma pesquisa divulgada pelo Real Time Big Data nesta terça-feira (3) mostra que 51% dos brasileiros desaprovam o trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto 44% aprovam sua atuação à frente do governo federal. Outros 5% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.

O levantamento também aferiu a percepção dos eleitores em relação ao governo federal como um todo. Nesse recorte, 46% classificam a gestão como ruim ou péssima. Já 26% consideram o governo ótimo ou bom, enquanto 27% avaliam a administração como regular. Apenas 1% declarou não saber ou não respondeu a essa pergunta.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa Real Time Big Data foi realizada entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março. Ao todo, 2.000 eleitores foram entrevistados presencialmente.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança do levantamento é de 95%. O estudo foi custeado com recursos do próprio instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-09353/2026.