Lula se reúne com Alckmin e Haddad para definir candidaturas em SP

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda em São Paulo nesta terça-feira (3) ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em meio a expectativas sobre definições eleitorais para 2026. A possibilidade de uma candidatura de Haddad ao governo paulista deve entrar na pauta das conversas, assim como as estratégias para o Senado e a formação de palanques no estado. As informações são do G1.

A expectativa é de que o encontro sirva para alinhar a estratégia eleitoral não apenas para a disputa ao governo de São Paulo, mas também para a composição das chapas e alianças regionais.

Segundo pessoas próximas ao presidente, Haddad vinha demonstrando resistência à ideia de disputar qualquer cargo nas próximas eleições. No entanto, diante da insistência de Lula, o ministro passou a considerar a possibilidade de concorrer em São Paulo. De acordo com um interlocutor do presidente, Lula conseguiu convencê-lo a ao menos avaliar o cenário.

Integrantes do núcleo político próximo ao presidente avaliam que, apesar do favoritismo do atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), Haddad seria o nome com maior potencial para reduzir a diferença na corrida estadual e ampliar a votação de Lula no maior colégio eleitoral do país.

Ainda conforme um assessor presidencial, a composição considerada ideal incluiria também Geraldo Alckmin, que já governou São Paulo por quatro mandatos. A presença do vice-presidente na articulação é vista como estratégica para fortalecer alianças e ampliar a competitividade da chapa no estado.

A agenda oficial desta terça inclui visita a uma indústria de biotecnologia em Valinhos, no interior paulista. Posteriormente, Lula, Haddad e Alckmin participam da sessão solene de abertura da II Conferência Nacional do Trabalho (II CNT), no Centro de Convenções Anhembi, na capital.