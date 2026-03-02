Haddad aguarda reunião com Lula e Alckmin para decidir candidatura

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou nesta segunda-feira (2) que a definição sobre uma eventual candidatura ao governo do estado de São Paulo nas eleições de outubro dependerá de uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). A declaração foi feita durante entrevista coletiva concedida antes de compromisso acadêmico na capital paulista.

Segundo Haddad, o próprio presidente Lula sinalizou, na semana passada, a intenção de promover o encontro para discutir o cenário político em São Paulo. “O presidente me disse no jantar da semana passada que deve pedir uma reunião com o vice-presidente Alckmin e comigo para nós conversarmos sobre a situação de São Paulo. Até hoje tem tido muita conversa boa, mas nós vamos tomar uma decisão um pouquinho mais para frente assim que houver a reunião”, afirmou o ministro.

A entrevista foi concedida antes da participação de Haddad como palestrante na aula magna da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo (FEA-USP). O ministro evitou antecipar qualquer posicionamento definitivo e reiterou que a deliberação ocorrerá somente após o diálogo com Lula e Alckmin.

Haddad e o vice-presidente devem cumprir agendas ao lado do presidente Lula nesta terça-feira (3), em compromissos oficiais já previstos. O encontro mencionado pelo ministro ainda não teve data confirmada publicamente.

A possível candidatura de Haddad ao Palácio dos Bandeirantes é considerada estratégica dentro do PT, especialmente diante do cenário eleitoral paulista, mas, segundo o próprio ministro, a decisão será tomada no momento apropriado e após a reunião com as principais lideranças do governo federal.