Mathias Alencastro assume Secretaria de Assuntos Internacionais da Fazenda

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou Mathias de Alencastro para comandar a Secretaria de Assuntos Internacionais da pasta. A nomeação ocorre após a exoneração, a pedido, de Tatiana Rosito, oficializada nesta segunda-feira (2), em meio à sua transição para uma diretoria do Banco Mundial voltada à Ásia.

Tatiana deixou o cargo para assumir a nova função no organismo internacional, enquanto Alencastro, que era assessor especial de Haddad, foi escolhido para ocupar a secretaria responsável pela articulação econômica do Brasil no cenário externo.

Com doutorado em ciência política pela Universidade de Oxford e mestrado em história pela Universidade Sorbonne-Paris, Mathias de Alencastro construiu trajetória acadêmica voltada às relações internacionais e à análise política. No governo federal, além de atuar diretamente com o ministro da Fazenda, já exerceu o cargo de assessor especial para assuntos internacionais na Secretaria de Assuntos Estratégicos durante a gestão do ex-ministro Roberto Mangabeira Unger.

A Secretaria de Assuntos Internacionais desempenha papel estratégico na interlocução do Ministério da Fazenda com organismos multilaterais, governos estrangeiros e fóruns econômicos globais. A escolha de Alencastro reforça a presença de um perfil com formação acadêmica internacional e experiência prévia em temas estratégicos ligados à política externa e econômica.

Tatiana Rosito, por sua vez, acumula mais de 12 anos de atuação profissional no continente asiático. Entre 2020 e 2022, foi consultora sênior do Novo Banco de Desenvolvimento. Antes disso, ocupou os cargos de representante-chefe da Petrobras na China e gerente-geral de Desenvolvimento de Negócios na Ásia entre 2017 e 2019. Sua saída marca a transição para uma nova etapa em organismo financeiro internacional, enquanto a Fazenda reorganiza sua equipe na área internacional.