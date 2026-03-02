TV 247 logo
      Mathias Alencastro assume Secretaria de Assuntos Internacionais da Fazenda

      Doutor por Oxford, assessor especial de Fernando Haddad substitui Tatiana Rosito, que assumirá diretoria no Banco Mundial da Ásia

      Mathias Alencastro (Foto: Senado Federal)

      247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou Mathias de Alencastro para comandar a Secretaria de Assuntos Internacionais da pasta. A nomeação ocorre após a exoneração, a pedido, de Tatiana Rosito, oficializada nesta segunda-feira (2), em meio à sua transição para uma diretoria do Banco Mundial voltada à Ásia.

      Tatiana deixou o cargo para assumir a nova função no organismo internacional, enquanto Alencastro, que era assessor especial de Haddad, foi escolhido para ocupar a secretaria responsável pela articulação econômica do Brasil no cenário externo.

      Com doutorado em ciência política pela Universidade de Oxford e mestrado em história pela Universidade Sorbonne-Paris, Mathias de Alencastro construiu trajetória acadêmica voltada às relações internacionais e à análise política. No governo federal, além de atuar diretamente com o ministro da Fazenda, já exerceu o cargo de assessor especial para assuntos internacionais na Secretaria de Assuntos Estratégicos durante a gestão do ex-ministro Roberto Mangabeira Unger.

      A Secretaria de Assuntos Internacionais desempenha papel estratégico na interlocução do Ministério da Fazenda com organismos multilaterais, governos estrangeiros e fóruns econômicos globais. A escolha de Alencastro reforça a presença de um perfil com formação acadêmica internacional e experiência prévia em temas estratégicos ligados à política externa e econômica.

      Tatiana Rosito, por sua vez, acumula mais de 12 anos de atuação profissional no continente asiático. Entre 2020 e 2022, foi consultora sênior do Novo Banco de Desenvolvimento. Antes disso, ocupou os cargos de representante-chefe da Petrobras na China e gerente-geral de Desenvolvimento de Negócios na Ásia entre 2017 e 2019. Sua saída marca a transição para uma nova etapa em organismo financeiro internacional, enquanto a Fazenda reorganiza sua equipe na área internacional.

