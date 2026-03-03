Lula lidera no 1º turno e empata no 2º com Flávio e Ratinho Jr., diz Real Time Big Data

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários de primeiro turno testados em nova pesquisa eleitoral divulgada nesta terça-feira (3) pela Real Time Big Data. O presidente aparece em empate técnico em simulações de segundo turno contra adversários da direita e centro-direita.

Nos cenários de primeiro turno, Lula aparece à frente dos principais nomes testados. Na primeira simulação, o presidente registra 39% das intenções de voto, contra 32% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), soma 9%, enquanto o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), tem 2%. Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC) também aparecem com 2% cada. Votos em branco ou nulos totalizam 7%, mesmo percentual dos que não souberam responder.

Em um segundo cenário, Lula alcança 40%, enquanto Flávio Bolsonaro marca 34%. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD-RS), aparece com 4%, seguido por Romeu Zema, com 3%. Aldo Rebelo e Renan Santos registram 2% cada. Brancos e nulos somam 7%, e 8% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votar.

Já na terceira simulação, Lula mantém 40% das intenções de voto, contra 33% de Flávio Bolsonaro. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD-GO), surge com 5%, enquanto Zema tem 3%. Aldo Rebelo e Renan Santos repetem 2% cada. Nesse cenário, 7% declararam voto em branco ou nulo, e 8% não souberam responder.

No segundo turno, Lula aparece em empate técnico com Flávio Bolsonaro. O presidente tem 42% das intenções de voto, contra 41% do senador. Brancos e nulos chegam a 10%, e 7% não souberam responder.

Em eventual disputa contra Ratinho Junior, Lula registra 43%, enquanto o governador paranaense soma 39%. Votos em branco e nulos representam 11%, e 7% dos entrevistados não souberam opinar.

Segundo o Real Time Big Data, foram entrevistadas 2.000 pessoas em todo o território nacional entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi custeada pelo próprio instituto e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR09353/2026.