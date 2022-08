Brasil precisa de tranquilidade para produzir, exportar e gerar emprego e renda, diz Alckmin

Apoie o 247

247 - Ex-governador e candidato a vice-presidente da chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula (PT), Geraldo Alckmin (PSB) nunca foi dos personagens mais ativos no Twitter, mas a campanha eleitoral deste ano pode fazê-lo mudar o comportamento.

Em mensagem publicada nesta segunda-feira (8), Alckmin defendeu a necessidade de "tranquilidade" no país para que o Brasil possa focar no "que importa de verdade". "Nós queremos tranquilidade para o Brasil para que as empresas possam produzir, exportar e gerar emprego e renda. Precisamos discutir assuntos que importam de verdade, como a competitividade do país e a desigualdade, fundamentais para crescermos com inclusão. Boa semana!".

Lula tem dito a empresários que Alckmin terá papel decisivo em seu eventual terceiro governo para definir os rumos da economia no país: 'não existe governo Lula. Existe Lula-Alckmin'.

