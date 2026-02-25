Brasil recebe US$ 3,358 bi líquidos até dia 20 de fevereiro com forte fluxo de investimentos

Reuters - Em meio à forte entrada de investimentos estrangeiros no país, o Brasil registrou fluxo cambial total positivo de US$ 3,358 bilhões em fevereiro até dia 20, conforme dados divulgados nesta quarta-feira pelo Banco Central.

Pelo canal financeiro, houve entradas líquidas de US$ 1,914 bilhão em fevereiro até dia 20. Por este canal são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros, entre outras operações.

Pelo canal comercial, que contabiliza exportações e importações, o saldo de fevereiro até dia 20 foi positivo em US$ 1,444 bilhão.

Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado.

SEMANA

Somente na semana passada entraram no país US$ 1,870 bilhão líquidos. A semana foi encurtada pelo período de Carnaval e teve apenas três dias úteis, de 18 a 20 de fevereiro.

O resultado ocorreu na esteira do forte fluxo de investimentos de estrangeiros para a bolsa brasileira. Apenas na quinta-feira, dia 19, entraram no Brasil US$ 2,288 bilhões líquidos, sendo que pela via financeira foram US$ 2,344 bilhões. Naquele dia, o Ibovespa -- índice de referência da bolsa brasileira -- subiu mais de 1%.

No acumulado do ano até 20 de fevereiro, o Brasil registra fluxo cambial total positivo de US$ 8,426 bilhões.