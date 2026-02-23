Mercado reduz previsão de inflação e Selic para 2026, diz Focus

247 - As projeções do mercado financeiro para a economia brasileira em 2026 voltaram a ser ajustadas, com destaque para a redução nas estimativas de inflação e da taxa básica de juros, além da queda na previsão para o dólar. Também houve leve elevação na expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).

Os dados constam no Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (23). O relatório reúne semanalmente as projeções de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos.

Inflação em queda para 2026

A mediana das estimativas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2026 recuou de 3,95% para 3,91%, marcando a sétima semana consecutiva de redução. Para 2027, a projeção foi mantida em 3,80%, permanecendo nesse nível há 16 semanas. Já para 2028 e 2029, as estimativas seguem estáveis em 3,50%, patamar que se mantém inalterado há 16 e 25 semanas, respectivamente.

No caso do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), a previsão para 2026 caiu de 3,86% para 3,71%, registrando a terceira queda seguida. Para 2027, a expectativa permaneceu em 4,00%. Em 2028, houve leve ajuste de 3,85% para 3,83%, enquanto para 2029 a estimativa recuou de 3,76% para 3,73%.

Os preços administrados também tiveram revisão. Para 2026, a expectativa passou a ser de alta de 3,67%, abaixo dos 3,76% projetados quatro semanas antes. Em 2027, a estimativa avançou ligeiramente de 3,71% para 3,72%. Para 2028 e 2029, as projeções permanecem em 3,50%, estáveis há 13 e 32 semanas, respectivamente.

PIB tem leve melhora na estimativa

A expectativa de crescimento do PIB em 2026 subiu de 1,80% para 1,82%, interrompendo um período de estabilidade. Para 2027, a projeção foi mantida em 1,80% pela oitava semana consecutiva.

As estimativas para 2028 e 2029 permanecem inalteradas em 2,00%. No caso de 2028, o percentual está estável há 102 semanas, enquanto para 2029 a previsão se mantém nesse nível há 49 semanas.

Dólar e Selic recuam

No câmbio, o mercado reduziu a projeção para o dólar ao fim de 2026, de R$ 5,50 para R$ 5,45. Para 2027 e 2028, a estimativa foi mantida em R$ 5,50. Já para 2029, houve leve alta, de R$ 5,51 para R$ 5,52.

Em relação à taxa Selic, a mediana das expectativas para o encerramento de 2026 caiu de 12,25% para 12,13%. Para 2027, a projeção segue em 10,50%, nível mantido há 54 semanas. Em 2028, a estimativa permanece em 10,00%, enquanto para 2029 continua em 9,50%, patamar estável há 17 semanas.