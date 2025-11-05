Brasil tem fluxo cambial positivo de US$ 4,784 bilhões em outubro, diz BC

Reuters - O Brasil registrou fluxo cambial total positivo de US$ 4,784 bilhões em outubro, em movimento puxado pela via comercial, informou nesta quarta-feira o Banco Central.

Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado.

Pelo canal financeiro, houve saídas líquidas de US$ 421 milhões em outubro. Por este canal são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros, entre outras operações.

Pelo canal comercial, o saldo de outubro foi positivo em US$5,205 bilhões.

O bom desempenho em outubro foi resultado direto das entradas registradas na semana passada, de 27 a 31 de outubro. No período, o Brasil recebeu líquidos US$ 5,785 bilhões, resultado de entradas de US$ 3,711 bilhões pela via financeira e entradas de US$ 2,074 bilhões pela via comercial.

No acumulado do ano até 31 de outubro, o Brasil registra fluxo cambial total negativo de US$ 12,558 bilhões.