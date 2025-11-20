BRB aprova Nelson Souza, ex-presidente da Caixa, para a presidência

247- O Conselho de Administração do Banco de Brasília (BRB) aprovou o nome de Nelson Antônio de Souza para assumir a presidência da instituição. A informação foi divulgada na manhã desta quinta-feira (20) e confirmada pelo g1. A escolha ocorre em um momento de forte turbulência para o banco, que enfrenta o impacto da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal para investigar um esquema de fraude envolvendo o BRB e o Banco Master.

Nelson Souza, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, foi indicado pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), um dia após o afastamento de Paulo Henrique Costa do comando do BRB. O governo informou que, seguindo o estatuto da instituição, a eleição do novo presidente ainda será submetida ao Banco Central e à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), etapas necessárias para que ele possa tomar posse.

A crise que acelerou a mudança

O afastamento de Paulo Henrique Costa ocorreu na terça-feira (18), em meio às repercussões da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de fraude bilionária em títulos vendidos pelo Banco Master e repassados ao BRB. A investigação levou à prisão de executivos, incluindo o controlador do Master, Daniel Vorcaro, e resultou na liquidação extrajudicial da instituição decretada pelo Banco Central.

O BRB, por ser uma empresa de economia mista com controle majoritário do governo do Distrito Federal — que detém 71,92% das ações —, tem sua gestão diretamente influenciada pelo Executivo local. Por isso, Ibaneis Rocha participa ativamente das indicações para a presidência e para outras funções estratégicas.

Antes de confirmar Nelson Souza, o governador havia indicado, ainda na terça-feira, o nome de Celso Eloi de Souza Cavalhero. Entretanto, menos de 24 horas depois, recuou e definiu que Celso ocupará uma vaga na diretoria, enquanto Nelson assumirá o comando do banco.

Quem é Nelson Antônio de Souza

Executivo respeitado no setor financeiro, Nelson Antônio de Souza tem longa trajetória em bancos públicos. Graduado em Consultoria Empresarial pela Universidade de Brasília (UnB), com MBA em Administração e Marketing e formação em Letras e Psicologia, ele construiu carreira de mais de quatro décadas na Caixa Econômica Federal, onde ingressou em 1979.

Souza presidiu a Caixa entre 2018 e 2019, comandou o Banco do Nordeste em 2014 e liderou áreas estratégicas com foco em crédito, habitação e governança. Atualmente, ocupa a vice-presidência da bandeira de cartões Elo, função que deverá deixar para assumir a nova posição no BRB.

O banco no centro da turbulência

Criado em 1964, o Banco de Brasília tem atuação voltada ao desenvolvimento do Distrito Federal, além de presença em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Bahia. A instituição se consolidou como um dos principais braços financeiros do governo do DF.

A nomeação de Nelson Souza é vista como uma tentativa de estabilizar o BRB após dias de intensa pressão política e institucional. A decisão ocorre também em um contexto em que o Banco Central rejeitou, no mês anterior, a proposta de compra do Banco Master pelo BRB, alegando riscos à solidez do sistema financeiro.

Com a nova liderança, o BRB inicia uma etapa crucial para recuperar credibilidade, reorganizar a governança e responder às implicações da operação que abalou a instituição e trouxe incertezas para seus próximos passos.