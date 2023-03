BTG contrata ex-ministro Fábio Faria, que teve quarentena dispensada

Apoie o 247

247 - O BTG Pactual contratou o ex-ministro Fábio Faria, que chefiou as Comunicações durante o governo de Jair Bolsonaro, para um cargo sênior de relações institucionais.

Liberado para trabalhar na iniciativa privada sem ter de cumprir o período de quarentena, espera-se que Faria atue ativamente nas relações com o setor de telecomunicações. Afinal, ele mesmo supervisionou o leilão do 5G no Brasil.

A liberação de Faria foi decisão da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, vinculada administrativamente à Secretaria-Geral da Presidência. Atualmente, todos os membros do grupo foram indicados pelo ex-chefe do Executivo, entre 2020 e 2022.

Além de Faria, a decisão beneficiou Bruno Bianco, ex-advogado-geral da União, que também foi trabalhar no BTG como gerente sênior de relações.

