BTG vai ao STJ para questionar recuperação judicial da Americanas

247 - O BTG Pactual entrou nesta terça-feira (24) com um recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ) alegando conflito de competência no caso do processo de recuperação judicial da Americanas.

A origem do recurso é a 1ª instância da Justiça paulista, para onde o BTG tenta trazer a discussão jurídica. O banco questiona a competência da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro para conduzir o processo.

A relatoria do recurso do BTG ficou com o ministro do STJ Raul Araújo, da Segunda Seção. Ele começou a analisar o caso nesta quarta-feira (25).

O banco também busca uma liminar para reverter imediatamente o desbloqueio de R$ 1,2 bilhão em recursos da Americanas que haviam sido retidos como forma de quitar dívidas da varejista. (Com Folha de S. Paulo).

