Caixa pede adiamento do prazo para liberar crédito consignado do Auxílio Brasil

Apoie o 247

ICL

247 - A Caixa Econômica Federal pediu ao Ministério da Cidadania um adiamento do prazo para liberar o crédito consignado com base no Auxílio Brasil, informa o portal g1.

Atualmente, a estatal tem dois dias úteis para liberar o crédito aos beneficiários, mas o prazo deve passar para cinco dias se a pasta da Cidadania aprovar o pedido de adiamento.

A reportagem informa que o ministério já sinalizou que a prorrogação do prazo deve ser aprovada. Desta forma, o crédito seria liberado apenas na próxima semana, período posterior ao segundo turno das eleições presidenciais, frustrando os planos de Jair Bolsonaro (PL) de surfar na onda dos efeitos eleitorais do benefício.

A liberação de empréstimos foi congelada nesta segunda-feira (24) , após pedido do Tribunal de Contas da União (TCU). O órgão havia dado 24 horas para a Caixa explicar os critérios de concessão dos empréstimos, as taxas de juros, rentabilidade, a inadimplência esperada e a aprovação da linha de crédito relativa ao empréstimo, e recomendou que a concessão de empréstimos ficasse suspensa no referido período .

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.