TCU pede suspensão imediata do consignado do Auxílio Brasil: 'elevadíssimo risco'

247 - O ministro Aroldo Cedraz, do Tribunal de Contas da União (TCU), determinou que a Caixa Econômica Federal se manifeste em até 24 horas com "pareceres, notas técnicas, resoluções e decisões colegiadas" sobre a concessão do empréstimo consignado atrelado ao Auxílio Brasil. Também foi solicitado que o benefício eleitoreiro seja suspenso até a análise de toda a documentação pelo referido tribunal. A informação é da jornalista Daniela Lima da CNN Brasil.

O TCU busca analisar os critérios de concessão dos empréstimos, as taxas de juros, rentabilidade, a inadimplência esperada e a aprovação da linha de crédito relativa ao empréstimo.

“Ressalto a urgência dessa análise, pois o volume de empréstimos já concedidos e a velocidade de sua liberação aponta para elevadíssimo risco e, certamente, não poderá essa Corte aguardar cinco dias úteis para que lhe seja encaminhada documentação que já se espera existir”, escreveu o ministro Cedraz em sua decisão.

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) já havia enviado uma representação, na quinta-feira (20), ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), apontando o viés eleitoreiro do empréstimo consignado do Auxílio Brasil implementado por Jair Bolsonaro (PL). O órgão também já havia pedido a suspensão de novos empréstimos na referida modalidade.

