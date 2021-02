Câmara adia para esta quarta-feira votação da autonomia do Banco Central

Pelo acordo, o Plenário votará dois requerimentos de obstrução da oposição nesta quarta-feira (10) e mais cinco destaques que pretendem fazer mudanças no texto edit

Agência Câmara - Governo e oposição fecharam acordo de procedimentos que deixou para esta quarta-feira (10) a votação do projeto sobre autonomia do Banco Central (PLP 19/19, do Senado Federal).

Pelo acordo, o Plenário votará dois requerimentos de obstrução da oposição amanhã e mais cinco destaques que pretendem fazer mudanças no texto.

O relator do projeto, deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), participará de discussões com deputados da oposição para avaliar sugestões de mudanças no texto.

O projeto define mandatos do presidente e diretores com vigência não coincidente com o mandato de presidente da República.​

A Ordem do Dia de hoje será encerrada quando todos os deputados inscritos discutirem a matéria.

