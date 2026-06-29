Campo de Búzios bate novo recorde e supera 1,2 milhão de barris por dia

247 - O campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, voltou a bater recorde de produção e superou, na sexta-feira (26), a marca média diária de 1,2 milhão de barris de petróleo por dia. O resultado foi alcançado apenas três dias depois de o campo atingir outro patamar histórico, de 1,1 milhão de barris diários.

Segundo as informações divulgadas sobre a operação, o novo recorde foi impulsionado pela ampliação das atividades das plataformas P-78 e P-79, que estão em fase de desenvolvimento da produção, etapa conhecida como ramp up. Cada uma dessas unidades tem capacidade prevista de 180 mil barris por dia quando atingir operação plena.

Localizado no pré-sal da Bacia de Santos, Búzios é considerado o maior campo de petróleo em águas profundas do mundo. A área se consolidou como um dos principais ativos da produção nacional de óleo e vem ampliando sua relevância estratégica para o setor energético brasileiro.

Atualmente, o campo conta com oito unidades produtoras em operação: as plataformas P-74, P-75, P-76, P-77, P-78 e P-79, além dos FPSOs Almirante Barroso e Almirante Tamandaré. Este último é a unidade com maior capacidade nominal de produção do país, com 225 mil barris por dia, podendo alcançar até 270 mil barris diários.

A sequência de recordes evidencia o avanço da infraestrutura de produção no campo e o papel das novas plataformas no crescimento da extração de petróleo no pré-sal. A entrada gradual das unidades P-78 e P-79 tem sido decisiva para elevar a média diária e aproximar Búzios de sua capacidade projetada para os próximos anos.

A expansão ainda não está concluída. Ao todo, o planejamento prevê a operação de 12 FPSOs no campo de Búzios. Além das unidades já em atividade, estão em construção os FPSOs P-80, P-82 e P-83. Também está em processo de licitação a unidade Búzios 12, que deverá reforçar a capacidade produtiva da área.

Com o novo recorde, Búzios reafirma sua posição como um dos polos mais importantes da produção de petróleo do Brasil. O desempenho do campo também reforça o peso do pré-sal na matriz energética nacional e na geração de receitas ligadas à exploração de óleo em águas profundas.

A marca de 1,2 milhão de barris por dia representa um salto expressivo na curva de produção e confirma o ritmo acelerado de desenvolvimento do campo. À medida que novas unidades entrarem em operação ou atingirem capacidade plena, Búzios tende a ampliar ainda mais sua participação na produção brasileira de petróleo.