Campos Neto diz que 'já há um movimento' para revisar para cima projeção do PIB de 2024

Presidente do Banco Central admitiu que os especialistas têm errado a previsão do PIB brasileiro. PIB de 2023 foi três vezes maior que o previsto no início do ano pelos analistas

247 - Durante palestra proferida nesta segunda-feira (4), o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, revelou que os economistas estão revendo para cima as projeções de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2024, revisão que representa um movimento otimista em meio às incertezas econômicas globais.

Segundo o Metrópoles, Campos Neto destacou que, nos últimos anos, houve uma tendência de subestimar o desempenho da economia brasileira, com erros nas projeções para 2021, 2022 e 2023. No entanto, para o atual ano, já se observa um movimento de revisão para cima por parte dos especialistas. >>> Com crescimento de 2,9%, resultado do PIB de 2023 é três vezes maior que o previsto no início do ano

Essas mudanças de perspectiva têm sido evidenciadas no Relatório Focus, que acompanha as previsões dos analistas de mercado. Há cinco semanas, a projeção para o crescimento do PIB em 2024 estava em 1,60%. No entanto, na última semana, esse número subiu para 1,75%. De acordo com Campos Neto, as expectativas já estão se aproximando de 1,8% a 1,9%. Enquanto isso, o governo federal mantém sua projeção mais otimista, estimando um crescimento de 2,2% para o ano.

