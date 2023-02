“Campos Neto é um ministro de Bolsonaro que sabota o governo Lula”, diz Joaquim de Carvalho

Atual presidente do "Banco Central independente" integra um grupo de WhatsApp de ministros de Bolsonaro que pode estar sabotando o governo. Objetivo seria levar o Brasil à recessão edit

ICL

247 - O jornalista investigativo Joaquim de Carvalho criticou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por manter a maior taxa de juros real do mundo. Segundo o jornalista, uma estratégia clara de tentar sabotar o governo do presidente Lula (PT).

Segundo Carvalho, uma das piores heranças do governo Bolsonaro é o “Banco Central independente -- na verdade, totalmente vinculado ao sistema financeiro”.

“Uma das piores heranças de Bolsonaro foi o tal Banco Central independente -- na verdade, totalmente vinculado ao sistema financeiro. Roberto Campos Neto é um ministro de Bolsonaro no atual governo. Alguma dúvida de que sua tendência é sabotar o governo Lula?”, escreveu o jornalista no Twitter.

O presidente Lula, inclusive, avalia que Campos Neto sabota seu governo e tenta de forma deliberada levar o Brasil à recessão.

Campos Neto integra um grupo de whatsapp de 'ministros de Bolsonaro' , pode estar sabotando o governo federal. O objetivo seria levar o Brasil à recessão, prejudicando a aprovação do presidente Lula. As informações foram publicadas pela jornalista Mônica Bergamo , na Folha de S. Paulo.

