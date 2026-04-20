Cashback: saiba como você pode receber dinheiro de volta após declarar seu IR

247 – Uma das principais novidades do Imposto de Renda 2026 é a chamada restituição automática, apelidada de “cashback” pela Receita Federal, que permitirá a milhões de brasileiros receber valores de volta diretamente via Pix.

A medida beneficia especialmente contribuintes que não foram obrigados a declarar o Imposto de Renda em 2025, mas que, segundo os cálculos da Receita, têm direito à restituição de até R$ 1.000. Nesses casos, o pagamento será feito em lote específico no dia 15 de julho de 2026.

Para ter acesso ao cashback, é necessário cumprir alguns requisitos: manter o CPF em situação regular, não possuir pendências com a Receita Federal e ter uma chave Pix vinculada ao próprio CPF com dados bancários atualizados. A estimativa do órgão é que cerca de 4 milhões de pessoas sejam contempladas, com valor médio de R$ 125 por contribuinte.

Como consultar o benefício

Os contribuintes poderão verificar se têm direito à restituição automática por meio dos canais oficiais da Receita Federal, como o aplicativo Meu Imposto de Renda, o portal e-CAC e a página de consulta pública no site do órgão.

Caso o contribuinte identifique que tem direito ao valor, mas não foi incluído no lote, será possível entrar com recurso por meio do sistema e-Processo, apresentando a documentação necessária para solicitar o pagamento.

Entenda o período de referência

Apesar de o pagamento ocorrer em 2026, a restituição diz respeito ao ano-calendário de 2024, ou seja, à declaração que seria feita em 2025. Já valores relativos ao ano-calendário de 2025 só serão pagos no próximo ano.

Especialistas recomendam que, mesmo quem não é obrigado a declarar, faça a entrega do Imposto de Renda. Isso porque a declaração permite antecipar o recebimento da restituição, sem precisar esperar pelo mecanismo automático.

Calendário e prioridades

Neste ano, a Receita Federal prevê o pagamento da restituição para cerca de 23 milhões de contribuintes, distribuídos em quatro lotes:

29 de maio

30 de junho

31 de julho

28 de agosto

A expectativa é que 80% dos contribuintes recebam nos dois primeiros lotes.

Têm prioridade no recebimento idosos com mais de 80 anos, pessoas acima de 60 anos, contribuintes com deficiência ou doença grave e professores cuja principal renda seja o magistério. Em seguida, ganham preferência aqueles que utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem por receber via Pix com chave CPF.

Como acompanhar o pagamento

A consulta pode ser feita online, informando CPF e data de nascimento no sistema da Receita Federal. No entanto, é importante lembrar que declarações retidas na malha fina não geram pagamento até que as pendências sejam resolvidas.

A restituição só pode ser creditada em conta bancária de titularidade do contribuinte ou via Pix, desde que a chave seja o CPF.