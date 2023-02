Com 6,4 bilhões em créditos, Itaú é o banco mais exposto ao risco Americanas

Apoie o 247

ICL

247 - Com dívidas totais que aumentaram para R$ 42,5 bilhões, sendo R$ 25 bilhões apenas com o setor financeiro, as Americanas têm no banco Itaú a instituição financeira mais exposta à derrocada da varejista, controlada pelos bilionários Jorge Paulo Lehman, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles.

Ao todo, o Itaú tem R$ 6,4 bilhões a receber das Americanas, somando empréstimos realizados pelo banco e fundos geridos pela instituição com investimento em papéis da empresa. Segundo a revisão dos credores divulgada pelas Americanas, o crédito do Itaú passou de R$ 2,76 bilhões para R$ 3,04 bilhões, considerando a dívida com Itaú Unibanco e Itaú Nassau.

>>> Bancos "fecham portas e janelas" às empresas dos caloteiros da Americanas

Além disso, fundos da Itaú Asset têm R$ 3,4 bilhões em créditos contra Americanas. De acordo com o banco, são cerca de 30 fundos diferentes, cada um com um CNPJ diferente, seguindo a legislação e a regulamentação dos fundos de investimento. A filial Itaú Nassau Branch, nas Bahamas, na lista primeira versão da lista, divulgada em janeiro, detinha R$ 34,7 milhões em créditos contra a Americanas. Na lista atualizada, tornada pública na sexta-feira, o valor subiu para R$ 267 milhões.

>>> Banqueiro diz que fraude das Americanas foi arquitetada por uma quadrilha

Segundo reportagem do Valor, o valor que o Bradesco tem a receber passou de R$ 4,79 bilhões para R$ 5,15 bilhões. O do Santander diminuiu de R$ R$ 3,65 bilhões para R$ 3,64 bilhões. O BTG, que antes aparecia com R$ 3,50 bilhões a receber, agora tem R$ 3,51 bilhões, conforme o documento. O valor do Safra, de R$ 2,52 bilhões, não foi alterado. O banco BV, que aparecia com R$ 3,28 bilhões, está na nova lista com R$ 206,8 milhões a receber. O Bank of America (BofA), que não estava na lista anterior, aparece na atual com R$ 363,2 milhões a receber. O BNDES e o BNB, que estavam na primeira relação de credores, foram retirados da mais recente.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.