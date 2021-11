Com Auxílio Brasil, governo Bolsonaro abandona 558 mil famílias que vivem na miséria

O programa atende 14,5 milhões de famílias, mas há 15,06 milhões de famílias que vivem em extrema pobreza no Brasil edit

247 - Ao repaginar o Bolsa Família com objetivos eleitoreiros, mudando o nome do programa para "Auxílio Brasil", o governo Jair Bolsonaro deixou à própria sorte 558 mil famílias que vivem em situação de miséria no Brasil.

O Auxílio Brasil atende 14,5 milhões de famílias. Há no país, no entanto, 15,06 milhões de famílias que vivem em extrema pobreza. Ou seja, vivem com uma renda individual de até R$ 89 por mês.

Para piorar, o número de cidadãos abandonados pelo novo programa pode ser maior. Isto porque nas 558 mil citadas, apenas estão englobadas as famílias miseráveis, descontadas as pobres, que têm renda individual entre R$ 89,01 e R$ 178 por mês.

Os números apresentados constam no Cadastro Único (CadÚnico), do governo federal e foram coletados pelo UOL.

