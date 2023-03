Conselhão de Lula terá presidente do Palmeiras e diretora do Uber; veja lista de convidadas

Apoie o 247

247 - A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e a diretora-geral do Uber no Brasil, Silvia Penna, integram a ampla lista de mulheres convidadas pelo governo Lula (PT) para participar do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social , o chamado "Conselhão". A informação é da coluna do Igor Gadelha do portal Metrópoles.

Além de presidir o tradicional clube paulista, Leila atua no setor financeiro como presidente da empresa de crédito pessoal Crefisa. A bilionária também é presidente da Faculdade das Américas.

A participação de Silvia Penna, por sua vez, gera interesse pelo fato de que o Uber é pivô de um grande debate no governo Lula acerca da regulamentação das empresas de aplicativos, visando garantir direitos trabalhistas aos motoristas da plataforma.

Ambas estão em uma nova lista convidada pelo governo para integrar o conselho, que também já teve confirmadas, no início do mês, as participações de nomes como Luiza Trajano, do grupo Magazine Luiza (Magalu) , e a apresentadora e chef de cozinha Bela Gil.

Além de Leila e Silvia, a coluna do Igor Gadêlha apurou que a nova lista convidou, entre outras, Ana Paula Vescovi (ex-secretária do Tesouro e economista-chefe do Santander) e Cristina Junqueira (co-fundadora do Nubank).

Confira a nova lista completa de convidadas para o Conselhão:

Ana Paula Vescoci – Ex-secretária do Tesouro Nacional, ex-secretária-executiva do Ministério da Fazenda, atual economista-chefe do banco Santander; Claudia Costin – Ex-diretora global de Educação do Banco Mundial, ex-secretária de Cultura do Estado de São Paulo; Claudine Bayma – Diretora-geral do Kwai no Brasil; Cristina Junqueira – Co-fundadora do Nubank; Cristina Pinho – Co-presidente do WCD-Brasil; Ingrid Barth – Presidente da Associação Brasileira de Startups e fundadora do Linker; Janete Vaz – Co-fundadora do grupo Sabin e liderança do Mulher do Brasil; Leila Pereira – Empresária e presidente do Palmeiras; Silvia Penna – Diretora-geral do Uber no Brasil; Tânia Cosentino – Diretora-Geral da Microsoft Brasil.

