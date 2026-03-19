Copom sinaliza espaço para corte maior dos juros, mas avanço dependerá do choque do petróleo

247 – O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, de 15% para 14,75% ao ano, mas deixou aberta a possibilidade de acelerar o ritmo de cortes na próxima reunião, prevista para o fim de abril. A sinalização, no entanto, veio acompanhada de uma forte advertência: qualquer movimento mais ousado dependerá da evolução da guerra no Oriente Médio e, sobretudo, de seus impactos sobre o petróleo, as cadeias de suprimento e a inflação.

A análise foi publicada pelo jornal Valor Econômico, que destacou a tentativa do Banco Central de preservar, entre os agentes do mercado financeiro, a expectativa de que o ciclo de afrouxamento monetário possa ganhar força nas próximas semanas. No comunicado, o Copom afirmou enxergar “condições para que ajustes no ritmo dessa calibração, à luz de novas informações, sejam possíveis”, formulação que mantém em aberto a hipótese de um corte de 0,5 ponto percentual na próxima reunião.

A escolha, neste momento, foi pela cautela. Mesmo com a Selic no maior patamar em cerca de duas décadas, o Banco Central preferiu uma redução mais contida, reforçando a estratégia de calibragem gradual dos juros. A autoridade monetária busca transmitir a mensagem de que pretende seguir com a flexibilização, mas sem abandonar a postura contracionista considerada necessária para conduzir a inflação à meta de 3% no horizonte relevante, hoje situado no terceiro trimestre de 2027.

O recado é claro: o Banco Central quer manter a porta aberta para uma redução mais intensa adiante, mas se recusa a assumir qualquer compromisso antecipado. A guerra no Oriente Médio embaralhou o cenário e ampliou o grau de incerteza, tornando mais difícil prever o comportamento dos preços e da atividade econômica nos próximos meses.

Atividade econômica dá sinais de desaceleração

Na avaliação do Copom, a economia brasileira já começa a mostrar com maior nitidez os efeitos da política monetária restritiva. O comunicado afirma que a atividade continuou apresentando trajetória de “moderação no crescimento” e acrescenta que “os indicadores do final de 2025 mostraram desaceleração”.

A referência mais provável é ao desempenho do Produto Interno Bruto no quarto trimestre do ano passado, quando a economia avançou apenas 0,1%. O dado reforça a leitura de que o nível elevado dos juros começa a frear o ritmo da demanda, elemento central para a estratégia do Banco Central de conter a inflação.

Essa percepção ajuda a explicar por que o mercado passou a considerar a possibilidade de um passo mais acelerado na próxima reunião. Se a desaceleração econômica se confirmar e o choque externo perder força, a autoridade monetária poderá se sentir mais confortável para aprofundar o corte da Selic sem comprometer sua estratégia de convergência inflacionária.

Ainda assim, o Copom não abandonou a linguagem conservadora que vem utilizando ao longo dos últimos encontros. O conceito de “calibração” continua no centro da comunicação do Banco Central. Em outras palavras, a Selic pode cair, mas seguirá em patamar suficientemente elevado para manter a política monetária em terreno contracionista.

Guerra no Oriente Médio muda o cálculo do Banco Central

O principal fator de perturbação do cenário é o choque provocado pela guerra no Oriente Médio. O Banco Central destacou que o conflito afeta o preço do petróleo, pressiona cadeias produtivas e aumenta a aversão global ao risco. No comunicado, o comitê apontou que esse novo choque provoca “distanciamento adicional em relação à meta no horizonte relevante para a política monetária”.

Esse ponto é decisivo porque altera a dinâmica das projeções de inflação. Segundo o texto, houve piora na estimativa para o terceiro trimestre de 2027, que subiu de 3,2% para 3,3%. Embora a deterioração tenha sido modesta nesse horizonte mais longo, o impacto foi bem mais expressivo nas projeções para 2026, que passaram de 3,4% para 3,9%.

A diferença entre os dois horizontes sugere que o Banco Central enxerga o choque atual como temporário, ainda que relevante. O efeito é mais forte no curto prazo e tende a se dissipar gradualmente nos trimestres seguintes. Esse comportamento é compatível com episódios de alta de commodities energéticas, que pressionam preços num primeiro momento, mas não necessariamente produzem um desvio permanente da inflação.

Mesmo assim, a elevação das projeções reforça o cuidado do Copom. Em vez de assumir que o choque será breve e facilmente absorvido, a instituição prefere trabalhar com um cenário mais prudente, até porque qualquer erro de avaliação pode comprometer sua credibilidade diante do mercado.

Metodologia conservadora reforça prudência

Um dos aspectos mais relevantes da análise é a forma como o Banco Central calcula o impacto do petróleo sobre a inflação. Segundo o texto, a autoridade monetária utilizou a metodologia habitual, baseada na média dos preços dos contratos futuros de petróleo em um horizonte de seis meses.

Esse critério tende a incorporar de forma mais intensa os movimentos recentes do mercado. No episódio de 2022, quando a invasão da Ucrânia provocou forte disparada do petróleo, o Copom chegou a utilizar um prazo mais longo em um cenário alternativo. Caso repetisse esse procedimento agora, o impacto do petróleo sobre a projeção inflacionária poderia ser menor.

Ao manter a metodologia padrão, o Banco Central opta por uma leitura mais conservadora do cenário. Isso pode até levar a uma projeção mais pesada no curto prazo, mas fortalece a percepção de disciplina técnica e reduz o risco de que a autoridade monetária seja acusada de suavizar artificialmente o impacto do choque externo.

Outro ponto citado na análise é que não está claro se o Banco Central alterou o coeficiente de repasse do petróleo para a inflação. Em tese, os efeitos secundários de um choque como esse tendem a ser menores quando os juros estão elevados e a economia já se encontra em desaceleração. Sob esse aspecto, o ambiente atual é mais favorável ao controle inflacionário do que aquele observado em 2022.

Incerteza elevada impõe “serenidade e cautela”

Mais importante do que os números em si, porém, foi a mudança de tom do Copom em relação ao grau de incerteza do cenário. O comunicado afirmou que a incerteza em torno das projeções “foi elevada consideravelmente”, indicando deterioração relevante na previsibilidade econômica.

Essa passagem ajuda a compreender por que o Banco Central preferiu reduzir a Selic em apenas 0,25 ponto percentual nesta reunião, mesmo sugerindo que um corte maior no encontro seguinte permanece no radar. Em um ambiente externo tão instável, o comitê evita movimentos bruscos e tenta preservar flexibilidade para reagir rapidamente a novas informações.

Foi exatamente essa a lógica sublinhada na análise do Valor Econômico: o Copom faz um movimento menor agora, mas procura não fechar a porta para uma ação mais forte depois, desde que o cenário permita. O objetivo é conciliar prudência operacional com sinalização estratégica ao mercado.

A essência da mensagem pode ser sintetizada, como destacou o texto, em duas expressões do próprio comunicado: “serenidade e cautela”. São essas as palavras que orientam a conduta atual da autoridade monetária diante de um ambiente em que variáveis geopolíticas passaram a influenciar diretamente as decisões sobre juros no Brasil.

Próximos passos dependerão da guerra e do petróleo

O que acontecerá a seguir dependerá menos de uma predisposição teórica do Banco Central e mais da evolução concreta dos fatos no cenário internacional. O próprio comunicado afirma que os próximos passos dependerão de informações que “aumentem a clareza sobre a profundidade e a extensão dos conflitos no Oriente Médio, assim como seus efeitos diretos e indiretos sobre o nível de preços ao longo do tempo”.

A formulação mostra que o Copom não trabalha com certezas, mas com margens de avaliação que podem se alterar rapidamente. Em outras palavras, a possibilidade de um corte de 0,5 ponto percentual em abril existe, mas está condicionada a uma redução das incertezas e a sinais mais convincentes de que o choque do petróleo não produzirá efeitos persistentes sobre a inflação.

Num cenário em que a atividade doméstica desacelera e os juros já estão em nível extremamente elevado, haveria espaço técnico para um alívio maior. Mas a guerra no Oriente Médio impôs uma variável adicional que impede decisões mais agressivas neste momento.

O resultado é um Banco Central que se move com extrema cautela: reconhece a desaceleração da economia, admite a possibilidade de acelerar o corte dos juros, mas mantém o freio puxado enquanto observa o comportamento do petróleo e os desdobramentos geopolíticos. A próxima reunião do Copom, portanto, será menos uma discussão abstrata sobre política monetária e mais um teste sobre até que ponto a turbulência internacional continuará contaminando o horizonte inflacionário brasileiro.