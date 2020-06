Coronavírus atinge aviação, que tem redução de mais de 90% em voos domésticos e internacionais

A demanda por voos domésticos caiu 91% em maio deste ano. No âmbito internacional, a queda foi ainda maior, com uma redução de 97%. Os dados são da Anac, informa a reportagem, e compara os número com maio de 2019 edit

247 - Com a pandemia do coronavírus, a aviação foi um dos setores mais afetados pela crise econômica. Segundo matéria de Naomi Matsui, na coluna de Guilherme Amado na Época, a demanda por voos domésticos caiu 91% em maio deste ano. No âmbito internacional, a queda foi ainda maior, com uma redução de 97%. Os dados são da Anac, informa a reportagem, e compara os número com maio de 2019.

O mês registrou um número menor de passageiros transportados. Foram 538 mil a menos que em maio de 2019, uma redução de 92%. Já no transporte de cargas a queda foi de 54%.

Também, nesta quarta-feira, 17, a Latam Airlines informou por nota que encerrou as operações de sua unidade na Argentina por período indeterminado.

“É uma notícia lamentável, mas inevitável. Hoje a LATAM deve focar na transformação do Grupo para se adaptar à aviação nos pós covid-19”, afirmou Roberto Alvo, CEO da Latam Airlines. “A Argentina tem sido e seguirá sendo sempre um país fundamental. As outras filiais do Latam continuarão conectando os passageiros deste país com a América Latina e com o mundo”.

No início de junho, o presidente da Gol disse que o setor de aviação, um dos mais afetados pela crise do coronavírus, passa por um período que exige sacrifício de todos. Ele citou as propostas de negociação com fornecedores e arrendadores de aeronaves e a redução no custo da folha de pagamento dos funcionários da empresa.

A crise é internacional. A agência estatal reguladora de aviação na China também suspendeu algumas operações. Durante quatro semanas, o trajeto entre Guangzhou e Dhaka (Bangladesh) foi interditado após ser identificado 17 passageiros contaminados pelo coronavírus em um voo da China Southern Airlines. O itinerário tem uma importância econômica significativa, pois permite a ligação comercial entre o sul da China e o país.

