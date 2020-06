Decotelli foi responsável por licitação de R$ 3 bi no FNDE com suspeita de fraude

247 - O novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, era presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) quando uma licitação da instituição no valor de R$ 3 bilhões foi suspensa pela Controladoria-Geral da União (CGU) por suspeita de fraude. Com informações do jornal O Globo.

A licitação tinha por objetivo a compra de computadores, notebooks, projetores e lousas digitais para o uso de alunos da rede pública de ensino de todo o Brasil. Uma auditoria da CGU revelou que a licitação havia estimado uma quantidade maior a necessária de computadores a serem adquiridos.

O edital foi publicado em 21 de agosto, uma semana antes de Decotelli sair da presidência do FNDE.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.