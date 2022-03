Dilma: 'Bolsonaro quer desgastar a Petrobrás perante o povo para privatizá-la. Não vai conseguir'

Apoie o 247

ICL

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) afirmou nesta quarta-feira (30) que Jair Bolsonaro (PL) transfere a culpa pela alta dos combustíveis para a Petrobrás com o objetivo de minar a imagem da empresa perante a sociedade brasileira, abrindo caminho, por consequência, para privatizá-la.

>>> Lobista indicado para o comando da Petrobrás não revela os clientes de sua empresa

À Télam, agência de notícias argentina, ela disse: "o presidente culpa a Petrobrás pelo preço do combustível porque ele nunca assume a responsabilidade por seus atos. Mas também porque ele quer desgastar a imagem da Petrobrás perante o povo para privatizá-la, algo que ele não vai conseguir".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na avaliação da ex-presidente, o preço dos combustíveis no Brasil estará no centro da campanha eleitoral neste ano. "A mudança da Petrobrás é mais um passo no processo destrutivo da Petrobrás. O presidente que não aceita o cargo de presidente coloca a responsabilidade na Petrobrás como se a Petrobrás não fosse administrada por uma administração por ele indicada, com um Conselho de Administração por ele indicado em maioria”, afirmou.

Dilma reforçou o discurso contra a atual política de preços da Petrobrás, que vincula os preços no Brasil ao dólar. "Impor o preço internacional importado é tirar valores abusivos do bolso das pessoas".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ela ainda lembrou dos preços dos combustíveis quando estava no governo. "Quando saí do governo, um litro custava R$ 2,95 e eles reclamaram de intervir no mercado e hoje são R$ 8. O mais absurdo é o diesel, que influencia todas as atividades econômicas".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE