Dólar avança discretamente em pregão esvaziado pelo feriado nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou a quinta-feira em leve alta contra o real, após um dia de menor liquidez no mercado por conta do feriado nos Estados Unidos.

No plano doméstico, os agentes acompanharam durante a tarde os comentários do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, além dos dados do Caged, que vieram abaixo do esperado.

O dólar à vista fechou em alta de 0,34%, aos R$5,3519 na venda.

Às 17h22, o contrato de dólar futuro para dezembro -- atualmente o mais negociado no Brasil -- subia 0,38% na B3, aos R$5,3540, com cerca de 103 mil contratos negociados -- abaixo da média.

O feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos reduziu o volume das negociações, limitando os movimentos dos ativos globalmente.

“O mercado está esperando a reabertura dos mercados de Nova York para ajustar a liquidez”, disse Matheus Massote, especialista de câmbio da One Investimentos.

O profissional acrescentou que o foco dos agentes continua sendo a próxima decisão de juros do Federal Reserve. O mercado de títulos norte-americano precificava no fim da tarde 86,9% de probabilidade de corte de 25 pontos-base da taxa de juros, contra 13,1% de chance de manutenção na faixa de 3,75% a 4,00%, conforme a Ferramenta CME FedWatch. Na semana passada, a probabilidade de corte era de 39,1%.

Enquanto isso, na cena local, durante a tarde, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, reiterou que a autoridade monetária vai colocar juros no nível necessário pelo tempo necessário para que a inflação convirja para a meta. Em evento promovido pela Itaú Asset Management, em São Paulo, Galípolo afirmou que o cenário está andando na direção que o BC gostaria, mas não tão rápido quanto a autarquia gostaria.

No front macroeconômico, o destaque foram os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que mostraram que o Brasil abriu 85.147 vagas formais de trabalho em outubro, bem abaixo da expectativa de economistas apontada em pesquisa da Reuters de criação líquida de 105.000 vagas. Dessa forma, o saldo de outubro foi o pior já registrado para o mês na série histórica do Novo Caged, que contabiliza dados desde 2020. No mesmo mês em 2024, foram criados 131.424 postos de trabalho.

Nesse contexto, o dólar atingiu a maior cotação do dia de R$5,3600 (+0,49%), às 15h47, para depois encerrar pouco abaixo deste nível.

No exterior, o dólar seguia próximo da estabilidade ante a maior parte das divisas no fim da tarde. Às 17h13, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,04%, a 99,559.

(Por Igor Sodré)