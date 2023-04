Dólar confirma queda e fecha a R$4,94, enquanto Bolsa tem terceira alta consecutiva

Apoie o 247

ICL

247, com informações da Reuters - O dólar à vista fechou, nesta quarta-feira (12), cotado a 4,9408 reais na venda, apresentando uma queda de 1,34%. Esta é a menor cotação desde o dia 9 de junho de 2022, quando encerrou em 4,9166 reais.

A queda do dólar reflete a predominância do otimismo no mercado em relação ao controle da inflação, impulsionado pelos dados favoráveis do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgados na terça-feira, bem como a respeito do novo arcabouço fiscal.

>>> Com ambiente favorável no Brasil e dados de inflação nos EUA, Ibovespa engata nova alta e dólar cai a quase R$ 4,90

Além disso, a bolsa paulista manteve a tendência positiva, com o Ibovespa atingindo mais de 108 mil pontos no pico máximo, influenciada ainda pelo alívio recente na situação fiscal do país, além das expectativas sobre a inflação e o rumo da Selic.

O Ibovespa, índice de referência do mercado acionário brasileiro, registrou alta de 0,84%, chegando a 107.102,46 pontos, o que representa a terceira alta consecutiva, de acordo com dados preliminares. No melhor momento, atingiu 108.277,02 pontos, a máxima intradiária desde 23 de fevereiro.

O volume financeiro alcançou 30,9 bilhões de reais, em um pregão marcado pelos vencimentos de opções sobre o Ibovespa e do índice futuro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.