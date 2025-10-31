Dólar fecha dia estável, mas encerra mês com avanço de mais de 1%

(Reuters) - O dólar teve variações modestas durante toda a sessão e encerrou a sexta-feira quase estável, em meio à definição da Ptax de fim de mês e à alta da moeda norte-americana no exterior.

O dólar à vista fechou com leve baixa de 0,04%, aos R$5,3795. Na semana, a moeda acumulou queda de 0,25%, mas no mês contabilizou alta de 1,07%.

Às 17h05, na B3 o dólar para dezembro – que nesta sexta-feira se tornou o mais líquido no Brasil -- cedia 0,15%, aos R$5,4140.

Calculada pelo Banco Central com base nas cotações do mercado à vista, a Ptax serve de referência para a liquidação de contratos futuros. No fim de cada mês, agentes financeiros tentam direcioná-la a níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas (no sentido de alta das cotações) ou vendidas em dólar (no sentido de baixa).

A Ptax foi definida no início da tarde, em R$5,3843 na venda, mas depois disso o dólar à vista pouco se afastou da estabilidade.

“O dólar se valorizou ontem com as indicações do Federal Reserve de que não há tanta confiança para um novo corte de juros em dezembro nos Estados Unidos”, pontuou Thiago Avallone, especialista em câmbio da Manchester Investimentos. “Hoje, até o horário de fechamento da Ptax, o dólar até se valorizou um pouco, mas depois caiu”, acrescentou.

De fato, às 12h25, quando a Ptax ainda não havia sido determinada, o dólar à vista atingiu a cotação máxima de R$5,4005 (+0,35%). Definida a Ptax, o dólar à vista se reaproximou da estabilidade.

No exterior, após registrar sinais mistos no início do dia, o dólar se fortaleceu ante divisas pares do real, como o rand sul-africano e o peso mexicano, mas os movimentos também eram contidos em função da agenda fraca de indicadores e eventos.

Ao mesmo tempo, declarações de dirigentes do Federal Reserve ao longo do dia, reforçando a possibilidade de que a taxa de juros não sofra novo corte nos EUA em dezembro, davam força ao dólar ante as divisas fortes. Às 17h07 o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,33%, a 99,799.