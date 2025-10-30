Dólar sobe ante o real ainda sob influência de decisão do Fed

(Reuters) - O dólar fechou a quinta-feira em alta ante o real, acompanhando o avanço quase generalizado da moeda norte-americana ante outras divisas no exterior, com investidores ainda repercutindo a decisão da véspera do Federal Reserve e tendo como pano de fundo o acordo comercial entre Estados Unidos e China.

O dólar à vista fechou em alta de 0,43%, aos R$ 5,3814. No ano, porém, a divisa acumula queda de 12,91%.

Às 17h02, na B3, o dólar para novembro -- atualmente o mais líquido no Brasil -- subia 0,43%, aos R$5,3825.

Na véspera, o dólar já havia ganhado força em todo o mundo após a decisão do Fed de cortar sua taxa de juros em 25 pontos-base, como esperado, mas colocando em dúvida nova redução no mês de dezembro.

Comentários do chair da instituição, Jerome Powell, ainda na tarde de quarta-feira, reforçaram as apostas de que o Fed pode manter a taxa de juros na faixa de 3,75% a 4,00% em dezembro, ainda que a probabilidade de novo corte de 25 pontos-base siga majoritária.

Nesta quinta-feira, os efeitos das sinalizações do Fed ainda impactavam os ativos: o dólar avançava ante a maior parte das demais divisas, em meio à possibilidade de os juros não voltarem a cair nos EUA em dezembro, e os rendimentos dos Treasuries tinham ganhos firmes.

O acordo comercial entre EUA e China também permeava os negócios. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que concordou com o presidente da China, Xi Jinping, em reduzir as tarifas sobre o país asiático, em troca de Pequim reprimir o comércio ilícito de fentanil, retomar as compras da soja norte-americana e manter as exportações de terras raras. Trump afirmou que as tarifas sobre as importações chinesas serão reduzidas de 57% para 47%.

Neste cenário, o dólar à vista atingiu a cotação máxima do dia no Brasil, de R$5,3954 (+0,70%), às 10h09. Depois disso, oscilou em níveis mais baixos, mas sempre em alta ante o real.

“O dólar aqui acompanhou ‘pari passu’ (igualmente) o avanço da moeda no exterior, depois que Powell não garantiu um corte de juros em dezembro”, comentou o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik. “O Fed foi o estopim para valorização do dólar no mundo inteiro -- e no Brasil também.”

No exterior, às 17h07 o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,39%, a 99,530.