TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Economia

      Dólar volta a subir com reação negativa à candidatura de Flávio Bolsonaro

      Ibovespa fecha em leve queda

      Nota de dólar (Foto: THOMAS WHITE / REUTERS)

      247 - O dólar voltou a subir no Brasil nesta terça-feira (9) após o senador Flávio Bolsonaro reiterar que sua candidatura à Presidência é “irreversível”, mas a divisa desacelerou os ganhos durante a tarde em meio às discussões em Brasília para votação de projeto que trata das penas dos condenados por tentativa de golpe, de acordo com análise da agência Reuters. 

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      A moeda norte-americana à vista fechou em alta de 0,35%, aos R$ 5,4411. No ano, porém, a divisa acumula perdas de 11,94%. Às 17h08, o contrato de dólar futuro para janeiro -- atualmente o mais líquido no Brasil -- subia 0,05% na B3, aos R$ 5,4610.

      Ibovespa

      O Ibovespa fechou a terça-feira em leve queda, com os ganhos em papéis ligados a commodities ajudando o índice a apagar a maior parte das perdas observadas durante a manhã, enquanto agentes monitoraram o noticiário político com novos comentários de  Flávio Bolsonaro  sobre sua candidatura à Presidência.

      Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,13%, a 157.981,13 pontos, após marcar 155.187,81 na mínima e 158.851,19 na máxima do dia. O volume financeiro no pregão desta terça-feira somou R$ 25 bilhões.

      DESTAQUES

      - PETROBRAS PN e PETROBRAS ON avançaram 0,63%, destoando da queda do petróleo no exterior.

      - VALE ON ficou estável, com leve alta de 0,06%, pressionada pela queda dos futuros do minério de ferro na China. Ainda assim, as siderúrgicas USIMINAS e CSN subiram 3,68% e 3,31%, respectivamente.

      - MAGAZINE LUIZA ON liderou as perdas do índice, caindo 4,93%, junto com outras varejistas como LOJAS RENNER ON, que perdeu 1,83%, em meio ao avanço nos juros futuros.

      - BRADESCO PN caiu 1,32%, ITAÚ UNIBANCO PN recuou 0,22%, SANTANDER BRASIL UNIT perdeu 2,13% e BANCO DO BRASIL ON teve queda de 0,51%.

      - KLABIN UNIT avançou 0,75%. A companhia aprovou R$1,1 bilhão em dividendos intercalares e um aumento de capital com bonificação de ações de R$800 milhões. Mais cedo, a empresa teve encontro com investidores em que detalhou planos de investimento decrescentes a partir de 2027.

      - EMBRAER ON subiu 3%. A companhia anunciou nesta terça-feira que aprovou R$79,7 milhões em JCP e dividendos intercalares de R$80 milhões. Além disso, nesta terça também foi anunciado que o BNDES aprovou financiamento de R$200 milhões para Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, para preparar o "táxi voador" para fase de testes e obtenção de certificado na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

      - CVC BRASIL avançou 2,63%. Na segunda-feira, a empresa anunciou que o Goldman Sachs passou a deter 5,10% das ações ordinárias da companhia.

      Tags