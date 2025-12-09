Dólar volta a subir com reação negativa à candidatura de Flávio Bolsonaro

247 - O dólar voltou a subir no Brasil nesta terça-feira (9) após o senador Flávio Bolsonaro reiterar que sua candidatura à Presidência é “irreversível”, mas a divisa desacelerou os ganhos durante a tarde em meio às discussões em Brasília para votação de projeto que trata das penas dos condenados por tentativa de golpe, de acordo com análise da agência Reuters.

A moeda norte-americana à vista fechou em alta de 0,35%, aos R$ 5,4411. No ano, porém, a divisa acumula perdas de 11,94%. Às 17h08, o contrato de dólar futuro para janeiro -- atualmente o mais líquido no Brasil -- subia 0,05% na B3, aos R$ 5,4610.

Ibovespa

O Ibovespa fechou a terça-feira em leve queda, com os ganhos em papéis ligados a commodities ajudando o índice a apagar a maior parte das perdas observadas durante a manhã, enquanto agentes monitoraram o noticiário político com novos comentários de Flávio Bolsonaro sobre sua candidatura à Presidência.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,13%, a 157.981,13 pontos, após marcar 155.187,81 na mínima e 158.851,19 na máxima do dia. O volume financeiro no pregão desta terça-feira somou R$ 25 bilhões.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN e PETROBRAS ON avançaram 0,63%, destoando da queda do petróleo no exterior.

- VALE ON ficou estável, com leve alta de 0,06%, pressionada pela queda dos futuros do minério de ferro na China. Ainda assim, as siderúrgicas USIMINAS e CSN subiram 3,68% e 3,31%, respectivamente.

- MAGAZINE LUIZA ON liderou as perdas do índice, caindo 4,93%, junto com outras varejistas como LOJAS RENNER ON, que perdeu 1,83%, em meio ao avanço nos juros futuros.

- BRADESCO PN caiu 1,32%, ITAÚ UNIBANCO PN recuou 0,22%, SANTANDER BRASIL UNIT perdeu 2,13% e BANCO DO BRASIL ON teve queda de 0,51%.

- KLABIN UNIT avançou 0,75%. A companhia aprovou R$1,1 bilhão em dividendos intercalares e um aumento de capital com bonificação de ações de R$800 milhões. Mais cedo, a empresa teve encontro com investidores em que detalhou planos de investimento decrescentes a partir de 2027.

- EMBRAER ON subiu 3%. A companhia anunciou nesta terça-feira que aprovou R$79,7 milhões em JCP e dividendos intercalares de R$80 milhões. Além disso, nesta terça também foi anunciado que o BNDES aprovou financiamento de R$200 milhões para Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, para preparar o "táxi voador" para fase de testes e obtenção de certificado na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

- CVC BRASIL avançou 2,63%. Na segunda-feira, a empresa anunciou que o Goldman Sachs passou a deter 5,10% das ações ordinárias da companhia.